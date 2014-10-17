Судовладельцы в Петербурге расширят флот пассажирских речных судов

В общей сложности за 2022 год пассажирские речные суда перевезли в городе 3,57 млн человек.

В 2023 году петербургские компании, связанные с пассажирским речным транспортом, прогнозируют возрастание пассажиропотока не менее чем на 10%. В связи с этим, организации готовы направить немалые средства в обновление судов. Об этом пишет "Фонтанка".

Основная часть компаний уверена, что росту интереса со стороны пассажиров поспособствуют благоприятные погодные условия. Кроме того, за счёт перепрофилирования туризма на внутренний рынок выяснилось, что отечественные путешественники готовы платить за водные прогулки даже больше, чем иностранцы.

За прошлый год прогулку на скоростных катерах по рекам и каналам Северной столицы выбрали 1,2 млн человек. Ещё 2,3 млн посмотрели город с экскурсионных и прогулочных катеров. В общей сложности за 2022-ой пассажирские речные суда перевезли в городе 3,57 млн человек. К концу 2023 года показатель может превысить 4 млн человек.

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Фото: Telegram / Спб-Главный