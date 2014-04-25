Яхтенный порт "Смоленка" открыли на Васильевском острове

Соглашение о проведении ряда работ на объекте было заключено в рамках ПМЭФ-2023.

В субботу, 17 июня, на Васильевском острове состоялось торжественное открытие нового яхтенного порта "Смоленка". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соглашение о проведении ряда работ на объекте было заключено в рамках ПМЭФ-2023. Гавань рассчитана на размещение более различных 200 судов. Их максимальный размер может составить 40 м. Кроме того, порт оборудовали круглосуточной боцманской службой, АЗС и просторной парковкой.

"Смоленка" стала базой детского парусного спорта на намыве. Она предназначена для занятий воспитанников Академии парусного спорта. Также подготовлен рекреационного кластера, с яхтенной мариной, которая включит в себя 1 тыс. швартовочных мест.

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Фото: Правительство Петербурга