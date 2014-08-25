Мужчина обнаружил порох и патроны в заброшенном доме на Челябинской улице

Днем во вторник, 25 мая, в полицию поступило сообщение от петербуржца: в заброшенном доме на Челябинской улице Красногвардейского района найдены боеприпасы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Заявитель рассказал, что самостоятельно вынес три упаковки артиллерийского пороха весом примерно в один килограмм, а также 50 патронов для охотничьего ружья. По словам мужчины, больше боеприпасов в доме нет. Прибывшие на место специалисты проверили дом и сообщили, что угрозы взрыва нет.
Вероятно, найденные патроны и порох изъяли.
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Фото: Piter.tv
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