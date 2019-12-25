Каршеринговые автомобили в Петербурге за год попали в ДТП 1178 раз

Почти половина аварий произошла по вине водителей каршеринга.

Во вторник, 25 мая, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов рассказал на пресс-конференции о статистике аварий с участием каршеринга.

Так, за январь-апрель текущего года было зарегистрировано 1 178 ДТП с участием пользователей каршеринга. Почти половина из этих аварий произошла из-за вины арендаторов. Инспектор предполагает, что такое высокое число также объясняется низкой культурой вождения. К сожалению, водители, садясь за руль каршеринга, относятся к авто пренебрежительно – "это не мое транспортное средство, его не жалко, еду как хочу" – из-за чего страдают не только сами арендаторы, но и окружающие люди.

Помимо этого безалаберное отношение может быть связано с возможностью получить доступ к машине по чужому аккаунту. То есть некоторые действительно уверены, что в случае ДТП или административного нарушения их не смогут найти. Уверенность на самом деле ложная. По словам представителя ГИБДД, практически все нарушители уже были найдены.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан нетрезвый водитель каршеринга, размахивающий пистолетом.

Фото: ВКонтакте / ПОДСЛУШАНО В ТИКТОК /TIKTOK