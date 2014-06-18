В Петербурге задержан нетрезвый водитель каршеринга, размахивающий пистолетом

У 20-летнего автомобилиста нет водительских прав.

В Петербурге задержан нетрезвый водитель каршеринга, размахивающий из окна автомобиля предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ночь на 25 мая в полицию поступило сообщение, что у дома 22 по улице Кораблестроителей в направлении метро "Василеостровская" движется каршеринг, водитель которого из окна размахивает предметом, похожим на пистолет.

Сотрудники полиции остановили указанную иномарку у дома 22 по Мичманской улице. За рулем находился нетрезвый 20-летний петербуржец без водительским прав. В салоне иномарки изъяты два, предположительно, охолощенных пистолета.

Водитель и двое его пассажиров (студенты 18 и 19 лет) доставлены в отдел полиции для разбирательства. Нетрезвый водитель привлечен к административной ответственности. Также полиция устанавливает, как молодой человек получил доступ к управлению каршерингом, не имея водительских прав.

В начале мая в жесткое ДТП на проспекте Ушинского попал каршеринг.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)