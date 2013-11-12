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В жесткое ДТП на проспекте Ушинского попал каршеринг

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Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Вечером в понедельник, 10 мая, стало известно об аварии на перекрестке проспектов Ушинского и Луначарского в Петербурге. На ДТП обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что в ДТП попали три автомобиля. Очевидцы указывают, что одна из машин лежит на боку, а две другие сильно помяты. На месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Piter.tv получил фото с места происшествия.

Кроме того, пользователи разместили свои видео с места происшествия.

Фаталити на перекрёстке Луначарского и Ушинского. Столкнулись 3 машины, Солярис убрался в припаркованные Ленд Ровер Дискавери Спорт и каршеринг

– так аварию описал пользователь группы.

Ранее мы сообщали о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте.

Фото: Piter.tv

Видео: vk.com/spb_today 

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:09

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