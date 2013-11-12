В жесткое ДТП на проспекте Ушинского попал каршеринг

Вечером в понедельник, 10 мая, стало известно об аварии на перекрестке проспектов Ушинского и Луначарского в Петербурге. На ДТП обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что в ДТП попали три автомобиля. Очевидцы указывают, что одна из машин лежит на боку, а две другие сильно помяты. На месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Piter.tv получил фото с места происшествия.
Кроме того, пользователи разместили свои видео с места происшествия.
Фаталити на перекрёстке Луначарского и Ушинского. Столкнулись 3 машины, Солярис убрался в припаркованные Ленд Ровер Дискавери Спорт и каршеринг
– так аварию описал пользователь группы.
Ранее мы сообщали о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте.
Фото: Piter.tv
Видео: vk.com/spb_today
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