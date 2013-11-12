В жесткое ДТП на проспекте Ушинского попал каршеринг

Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Вечером в понедельник, 10 мая, стало известно об аварии на перекрестке проспектов Ушинского и Луначарского в Петербурге. На ДТП обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что в ДТП попали три автомобиля. Очевидцы указывают, что одна из машин лежит на боку, а две другие сильно помяты. На месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Piter.tv получил фото с места происшествия.

Кроме того, пользователи разместили свои видео с места происшествия.

Фаталити на перекрёстке Луначарского и Ушинского. Столкнулись 3 машины, Солярис убрался в припаркованные Ленд Ровер Дискавери Спорт и каршеринг – так аварию описал пользователь группы.

Ранее мы сообщали о том, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте.

Фото: Piter.tv

Видео: vk.com/spb_today