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Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте
Сегодня, 13:40
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kraratau27

Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте

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Повредились четыре иномарки. Водитель элитного автомобиля был пьян.

Сегодня, 10 мая, на Среднеохтинском проспекте произошла крупная авария. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель Infiniti влетел в три машины. Информации о пострадавших нет. Как отмечают свидетели, владелец элитной иномарки был в нетрезвом виде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке Кузнечного и Лиговского произошло ДТП с участием каршеринга. Как отмечает автор поста, каршеринг остановился на перекрестке и ждал зеленый свет. В это время водитель Mazda влетел в автомобиль. 

Фото: pixabay

Теги: аварии, дтп, петербург, происшествия
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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