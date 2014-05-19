На перекрестке Кузнечного и Лиговского произошло ДТП с участием каршеринга

Водитель "Мазда" перепутал красный цвет с зеленым и влетел в каршеринг.

Сегодня, 10 мая, на перекрестке Кузнечного переулка и Лиговского проспекта автомобиль Mazda толкнул в задний бампер Kia Rio XLine. Об этом сообщили свидетели в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

Как отмечает автор поста, каршеринг остановился на перекрестке и ждал зеленый свет. В это время водитель Mazda влетел в автомобиль. В результате ДТП у арендованной машины помялся задний бампер. Автомобиль Mazda серьезно повредился спереди, однако лобовое стекло не разбилось.

О состоянии водителей информация уточняется. Автор поста предупреждает, что на левом повороте к Кузнечному переулку затруднено движение.

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Фото: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".