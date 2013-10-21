На Энтузиастов водитель "Пежо" сбил 4-летнего мальчика

Малыш перебегал дорогу вместе с отцом.

В Красногвардейском районе 4-летний мальчик оказался под колесами легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти 10 мая.

Известно, что накануне около семи часов вечера у дома № 40 корпус 2 на проспекте Энтузиастов автомобиль "Пежо" влетел в ребенка, который переходил дорогу вместе с отцом. Сейчас малыш находится в больнице в тяжелом состоянии.

За рулем машины сидел 36-летний водитель. На данный момент правоохранители проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали двух парней, которые побили мужчину на канале Грибоедова.

Фото: Piter.tv