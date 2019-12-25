Полицейские задержали двух парней, которые побили мужчину на канале Грибоедова

По предварительным данным, конфликт произошел и-за замечания пострадавшего в сторону молодых людей.

В Центральном районе Петербурга полицейские задержали злоумышленников, которые травмировали горожанина вечером 9 мая на канале Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 10 мая.

Напомним, что в День Победы примерно в 22:48 возле дома № 17 на канале Грибоедова двое неизвестных людей ударили мужчину по ногам после того, как тот сделал им замечание. Супруга пострадавшего рассказала, что муж подошел к незнакомцам, чтобы сделать совместное фото: его удивил необычный стиль горожан. Молодые люди начали справлять нужду в реку, что вызвало негодование у мужчины.

Сейчас 36-летний пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Молодых злоумышленников сотрудники полиции задержали и доставили в участок. Одному из дебоширов только 18 лет, второму - 20.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночная потасовка на Думской улице в Петербурге попала на видео. Полиция ищет участников драки.

Фото: pixabay