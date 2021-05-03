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Ночная потасовка на Думской улице в Петербурге попала на видео

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Полиция ищет участников драки.

В ночь на понедельник, 3 мая, камеры наблюдения зафиксировали потасовку на Думской улице в Петербурге. В МВД рассказали, что в дежурную часть поступало сообщение о конфликте на улице, однако телефонограмм из городских больниц в полицию пока не поступало. Полиция ищет участников драки.

Накануне утром в больницу имени Раухфуса попал семнадцатилетний парень с резаной раной в области шеи. Молодого человека забрали в половину пятого утра с Казанской улицы, где ему неизвестный порезал шею осколком стакана в одном из клубов Петербурга. 

Видео: Piter.tv

Теги: драка, думская, петербург, потасовка
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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