Ночная потасовка на Думской улице в Петербурге попала на видео

Полиция ищет участников драки.

В ночь на понедельник, 3 мая, камеры наблюдения зафиксировали потасовку на Думской улице в Петербурге. В МВД рассказали, что в дежурную часть поступало сообщение о конфликте на улице, однако телефонограмм из городских больниц в полицию пока не поступало. Полиция ищет участников драки.

Накануне утром в больницу имени Раухфуса попал семнадцатилетний парень с резаной раной в области шеи. Молодого человека забрали в половину пятого утра с Казанской улицы, где ему неизвестный порезал шею осколком стакана в одном из клубов Петербурга.

Видео: Piter.tv