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Семнадцатилетнего парня доставили в больницу после дебоша в клубе
Сегодня, 10:56
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smirenny

Семнадцатилетнего парня доставили в больницу после дебоша в клубе

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Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром в воскресенье, 2 мая, в детскую больницу имени Раухфуса попал семнадцатилетний парень с резаной раной в области шеи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодого человека забрали в половину пятого утра с Казанской улицы, где ему неизвестный порезал шею осколком стакана в одном из клубов Петербурга. Мальчик находится в тяжелом состоянии, уточняет источник. 

Что именно произошло в клубе, неясно. 

Ранее мы писали, что пропавшей в Ленобласти трехлетний мальчик найден живым.

Фото: Piter.TV

Теги: больница имени раухфуса, драка в клубе
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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