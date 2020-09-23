Семнадцатилетнего парня доставили в больницу после дебоша в клубе

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром в воскресенье, 2 мая, в детскую больницу имени Раухфуса попал семнадцатилетний парень с резаной раной в области шеи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодого человека забрали в половину пятого утра с Казанской улицы, где ему неизвестный порезал шею осколком стакана в одном из клубов Петербурга. Мальчик находится в тяжелом состоянии, уточняет источник.

Что именно произошло в клубе, неясно.

Ранее мы писали, что пропавшей в Ленобласти трехлетний мальчик найден живым.

Фото: Piter.TV