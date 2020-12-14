Пропавшей в Ленобласти трехлетний мальчик найден живым

В понедельник ночью, 3 мая, в сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" появилась ориентировка о том, что пропавший трехлетний мальчик по имени Назар найден живым.
Волонтеры искали ребенка поздним вечером, все обошлось хорошо. Мальчик пропал в поселке Лосево Выборгского района. Подробности и обстоятельства нахождения ребенка не сообщаются.
В комментариях всех неравнодушных поблагодарили за помощь в поисках.
Ранее мы писали, что объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым в реке.
Фото: pixabay
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