Пропавшей в Ленобласти трехлетний мальчик найден живым

В комментариях отряда "Лиза Алерт" поблагодарили за помощь в поисках.

В понедельник ночью, 3 мая, в сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" появилась ориентировка о том, что пропавший трехлетний мальчик по имени Назар найден живым.

Волонтеры искали ребенка поздним вечером, все обошлось хорошо. Мальчик пропал в поселке Лосево Выборгского района. Подробности и обстоятельства нахождения ребенка не сообщаются.

В комментариях всех неравнодушных поблагодарили за помощь в поисках.

Ранее мы писали, что объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым в реке.

Фото: pixabay