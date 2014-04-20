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Объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым в реке
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

Объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым в реке

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Мужчина пропал месяц назад.

Из воды на набережной реки Фонтанки у дома №135 выловили труп мужчины. Оказалось, что он находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Тело заметили днем 29-го апреля. Мужчине было 42-го года, он проживал на набережной реки Обводного канала. Пропал 28 марта 2021 года. 

Труп направили в морг на Екатерининском проспекте. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на здании Покровской больницы появилась надпись:"Все дороги ведут в морг". 

Фото: Piter.TV

Теги: река фонтанка, розыск, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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