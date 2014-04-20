Объявленного в розыск мужчину в Петербурге нашли мёртвым в реке

Мужчина пропал месяц назад.

Из воды на набережной реки Фонтанки у дома №135 выловили труп мужчины. Оказалось, что он находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Тело заметили днем 29-го апреля. Мужчине было 42-го года, он проживал на набережной реки Обводного канала. Пропал 28 марта 2021 года.

Труп направили в морг на Екатерининском проспекте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на здании Покровской больницы появилась надпись:"Все дороги ведут в морг".

Фото: Piter.TV