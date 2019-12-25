На морге Покровской больницы появилась "жизнеутверждающая" надпись

Напротив находятся образовательные учреждения для детей.

На стене Покровской больницы появилась надпись:"Все дороги ведут в морг". Стрит-арт заметили утром 29 апреля.

Морг находится по адресу Большой проспект В.О., 85Г. Судя по кадру с места, буквы были переведены через трафарет.

Одна из пользователей "ВКонтакте" в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" обратил внимание на то, что напротив находится детский сад. Также по соседству школа.

Основные направления работы Покровской больницы — кардиология и кардиохирургия, хирургия, оториноларингология, ортопедия и травматология, неврология. На данный момент работает как инфекционный стационар для приема больных коронавирусом.

Накануне в Пушкарском саду появилось граффити с Навальным, но вскоре его закрасили.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Анна Ратникова