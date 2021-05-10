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На канале Грибоедова панки выстрелили мужчине в ногу

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Жена пострадавшего отметила, что супруг сделал замечание неординарным молодым людям за то, что они справили нужду в реку. Упрек их разозлил.

В воскресенье, 9 мая, на канале Грибоедова, несколько мужчин ранили в ногу петербуржца. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Супруга пострадавшего рассказала, что ее муж подошел к неизвестным, чтобы сфотографироваться, поскольку те были необычно одеты. Незнакомцы начали справлять нужду в реку, что вызвало негодование у мужчины. Он сделал им замечание. Около дома Зингера один из панков прыснул пострадавшему в лицо аэрозолем, а его приятель в этот момент выстрелил в ногу несчастному.

Мужчину забрали в больницу. Сейчас правоохранители выясняют подробности произошедшего.

На запись с камеры видеонаблюдения попал момент драки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что трое петербуржцев подрались в МДТ на Рубинштейна. Охранник театра попытался разнять дебоширов, но в итоге отхватил от дерущихся. 

Видео: Piter.tv

Теги: криминал, панки, петербург, ранение
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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