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Трое петербуржцев подрались в МДТ на Рубинштейна

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По некоторым данным, мужчины подрались из-за женщины.

В Петербурге произошла "культурная" драка. Потасовка произошла в Малом драматическом театре – Театре Европы. Видео опубликовано в Telegram-канале "112".

По словам очевидцев, трое подвыпивших мужчин что-то не поделили и драка началась на улице. Потом они переместились в фойе театра. Вмешаться попытался охранник, которому тоже досталось от дерущихся.

По некоторым данным, мужчины подрались из-за женщины.

В РНБ инсценировали конфликт, который произошел между двумя посетителями из-за места.

Видео: Telegram / 112

Теги: драка, мтд, рубинштейна, театр европы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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