Трое петербуржцев подрались в МДТ на Рубинштейна

По некоторым данным, мужчины подрались из-за женщины.

В Петербурге произошла "культурная" драка. Потасовка произошла в Малом драматическом театре – Театре Европы. Видео опубликовано в Telegram-канале "112".

По словам очевидцев, трое подвыпивших мужчин что-то не поделили и драка началась на улице. Потом они переместились в фойе театра. Вмешаться попытался охранник, которому тоже досталось от дерущихся.

По некоторым данным, мужчины подрались из-за женщины.

В РНБ инсценировали конфликт, который произошел между двумя посетителями из-за места.

Видео: Telegram / 112