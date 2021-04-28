Трое петербуржцев подрались в МДТ на Рубинштейна

В Петербурге произошла "культурная" драка. Потасовка произошла в Малом драматическом театре – Театре Европы. Видео опубликовано в Telegram-канале "112".
По словам очевидцев, трое подвыпивших мужчин что-то не поделили и драка началась на улице. Потом они переместились в фойе театра. Вмешаться попытался охранник, которому тоже досталось от дерущихся.
По некоторым данным, мужчины подрались из-за женщины.
В РНБ инсценировали конфликт, который произошел между двумя посетителями из-за места.
Видео: Telegram / 112
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