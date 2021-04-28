В РНБ инсценировали конфликт, который произошел между двумя посетителями из-за места

Разнимать разбушевавшихся посетителей пришлось росгвардейцам.

На днях в Ленинском читальном зале Российской национальной библиотеке произошел конфликт между двумя посетителями. Они не поделили место. Об этом в шуточной манере рассказал пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов в Telegram-канале.

Один из посетителей долго не мог найти подходящее место в зале. Когда наконец нашел, оказалось, что оно уже занято, просто мужчина ненадолго отошел в буфет. Перед уходом он протер место салфетками. Никто не хотел отдавать понравившееся место другому. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

Напомним, что в зданиях библиотеки необходимо соблюдать тишину. Недавно РНБ завела свой аккаунт в Tik Tok.

Видео: Telegram / Публичка - РНБ