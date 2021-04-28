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В РНБ инсценировали конфликт, который произошел между двумя посетителями из-за места

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Разнимать разбушевавшихся посетителей пришлось росгвардейцам.

На днях в Ленинском читальном зале Российской национальной библиотеке произошел конфликт между двумя посетителями. Они не поделили место. Об этом в шуточной манере рассказал пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов в Telegram-канале. 

Один из посетителей долго не мог найти подходящее место в зале. Когда наконец нашел, оказалось, что оно уже занято, просто мужчина ненадолго отошел в буфет. Перед уходом он протер место салфетками. Никто не хотел отдавать понравившееся место другому. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

Напомним, что в зданиях библиотеки необходимо соблюдать тишину. Недавно РНБ завела свой аккаунт в Tik Tok. 

Видео: Telegram / Публичка - РНБ

Теги: библиотека, конфликт, рнб, читальный зал
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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