Двое мужчин подрались за место в читальном зале библиотеки на площади Островского

Один из участников потасовки отказался убирать сумку со стула, чтобы второй мог туда сесть.

Накануне в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского произошел неприятный инцидент. Два посетителя устроили драку за место в читальном зале. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Как рассказали стражи порядка, один из участников потасовки сел на свободное место, а на соседнее поставил свою сумку. Спустя какое-то время к нему подошел мужчина и попросил убрать со стула сумку, чтобы он мог присесть за стол.

Агрессивный читатель не только отказался убирать сумку, но и накинулся на своего оппонента с кулаками. Работники библиотеки были вынуждены нажать тревожную кнопку, чтобы остановить драку.

Агрессора задержали и передали сотрудникам 28-го отдела полиции. Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт.

Ранее мы писали, что в Петербурге бандиты ранили курьера из службы доставки.

Фото: pixabay.com