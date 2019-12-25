В Петербурге бандиты ранили курьера из службы доставки

Молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

В субботу, 24 апреля, трое неизвестных похитили товары в сетевом магазине. Сознательный курьер из службы доставки попытался преследовать злоумышленников, в результате чего произошла драка. Молодого человека ранили в бедро. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.

Схватка произошла на Туристской улице возле дома № 24/2. Пострадавший сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге подрались три десятка курсантов.

Фото: pixabay