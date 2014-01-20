В Петербурге подрались три десятка курсантов

Изначально конфликт начался между уроженцами Кавказа и курсантом, который задел мужчин.

В понедельник, 12 апреля, на перекрестке Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева произошла массовая драка между курсантами ВМедА и тремя уроженцами Кавказа, сообщила "Фонтанка".

Один из курсантов, который двигался во взводе, задел прохожего сумкой, после чего начался конфликт. Трое начали драку против одного, зачем на помощь сослуживцу подоспел другой служивый, он получил удар ногой в живот. Потасовку заметила остальная часть колонны и направилась на помощь, драку пресек майор. Зачинщики убежали с места.

Отмечается, что один из курсантов получил разрыв мягких тканей живота, а второй перелом шейных позвонков. Благодаря рапорту майора, курсантов не отчислят.

Ранее мы писали, что петербурженка подожгла коврик соседки и распылила газ из-за ссоры с мужем.

Фото: Piter.TV