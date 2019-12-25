Петербурженка подожгла коврик соседки и распылила газ из-за ссоры с мужем

Дело дошло до суда.

Жительница Пушкинского района поругалась с мужем и решила оторваться на соседях. Женщина подожгла дверной коврик соседки и распылила газ. О ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 2 апреля в доме №19 на Первомайской улице в Шушарах. Анастасия Богомолова распылила газовый баллончик в дверной проем жительницы дома, на замечания не реагировала и высказывала угрозы.

На заседании истец признала свою вину и пообещала так больше не поступать. Свои действия объяснила ссорой с мужем, из-за которой у нее произошел нервный срыв. Анастасия была в состоянии алкогольного опьянения. Женщине пообещала возместить причиненный вред соседке.

Суд оштрафовал петербурженку на 700 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью на Садовой улице произошла массовая драка из-за женщины.

Фото: Piter.TV