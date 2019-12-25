Ночью на Садовой произошла массовая драка из-за женщины

Участниками драки стали более 20 человек.

Конфликт между посетителями ночного клуба в Центральном районе привел к поножовщине. Четырех мужчин госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Драка между двумя группами произошла у дома №28/30 на Садовой улице в пятом часу утра 12 апреля. По предварительным данным, причиной конфликта стала женщина. Четыре мужчины получили ножевые ранения, еще около 20 человек доставили в полицию.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее граждане Северной Азии и уроженцы республик Северного Кавказа устроили стрельбу у торгового комплекса у метро "Сенная".

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