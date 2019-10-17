Полиция задержала четверых мужчин за драку со стрельбой у ТЦ "Пик"

В драке есть пострадавшие.

Полиция по горячим следам раскрыла дерзкое хулиганство со стрельбой у торгового центра "Пик" на Ефимова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В полицию 9 апреля поступило сообщение о драке около торгового комплекса. Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта не обнаружены. Через некоторое время в полицию поступило еще одно сообщение о стрельбе по указанному адресу. На месте происшествия были найдены гильзы и резиновые пули.

Также из больницы поступила телефонограмма о том, что в приемный покой с множественными резаными ранами различных частей тела обратился 26-летний мужчина. Он давать пояснению по указанному происшествию отказался.

Уже 10 апреля у дома по Садовой улице оперативники задержали и доставили в отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным в ходе конфликта у ТЦ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Четверо граждан задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Накануне на Краснопутиловской произошла драка с участием мужчин и женщин.

Видео: МВД