На Краснопутиловской произошла драка с участием мужчин и женщин: видео

Один из хулиганов настолько разошелся, что женщинам пришлось дать ему пощечину.

В Кировском районе произошла массовая драка возле алкогольного магазина. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис" 10 апреля.

На Краснопутиловской улице возле дома № 30 четверо мужчин напали на двух. Первый сразу завалился на асфальт, а второй начал убегать в сторону проезжей части по газону. Но один из нападающих противников прижал его к ограждению. Увидев неравный бой, две женщины бросились на помощь. Одна из них дала пощечину побеждающему в борьбе мужчине. Вторая дама тоже подключилась к решению конфликта. Общими усилиями они разняли драчунов.

Причина конфликта и его последствия остались загадкой. По предварительным данным, скорую помощь на место происшествия не вызывали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у Гостиного двора подрались двое в ночь на пятницу.

Видео: "Мегаполис"