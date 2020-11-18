У Гостиного двора подрались таксист и петербуржец в ночь на пятницу

Таксист был вооружен.

В ночь на пятницу, 9 апреля, у Гостиного двора произошел вооруженный конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как в драке участвовали трое: два мужчины и девушка. По всей видимости, дрались таксист и пассажир. Известно, что у водителя был нож. Видно, как таксист вышел из машины, подошел к задней двери и что-то говорил пассажирам. Пара вышла из машины, словесный конфликт продолжился, а затем перерос в драку.

Видеозапись зафиксировала, что в итоге нападающий в красной куртке довольно сильно ударил по голове своего противника. Причины конфликта пока неизвестны.

Ранее мы писали, что при обрушении штукатурки на Невском проспекте пострадали люди.

Видео: Piter.TV