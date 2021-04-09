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При обрушении штукатурки на Невском проспекте пострадали люди

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Под местом обрушения стояла компания девушек, а также проходили горожане.

Днем в пятницу, 9 апреля, с дома №106 по Невскому проспекту обрушилась штукатурка. Инцидент попал на видео, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Обрушение произошло со стороны проезжей части. Отмечается, что упало 3 погонных метра штукатурки из-под козырька дома. Специалисты ограждают территорию. Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции, обломки упали на головы стоящих и проходивших мимо горожан. Получили ли они серьезные травмы, неясно.

Ранее мы писали, что смотрящего за российским городом авторитета Мэрика задержали в ходе спецоперации.

Видео: Piter.TV

Теги: невский проспект, обрушение штукатурки
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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