Смотрящего за российским городом авторитета Мэрика задержали в ходе спецоперации

СМИ сообщили, что Алексей Мартукин подозревается в убийстве человека.

Смотрящего за российским городом криминального авторитета Мэрика задержали в ходе специальной операции. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на информацию. опубликованную на портале "Городской". В СМИ говорится о том, что силовики провели успешную миссию в областном центре, рамках которой был пойман Алексей Мартукин. Мужчина известен под псевдонимом "Мэрик", а в преступных кругах его считают смотрящим за Брянском.

В правоохранительных органах по региону заявили, что "Мэрика" подозревают в убийстве человека. Трагедия произошла на свадьбе в Климово. Ранее представители закона смогли выяснить местонахождение подельника Маруткина, чье прозвище - "Митяй". Он обвиняется в "крышевании" местного алкогольного и табачного предпринимательства.

В Казани задержали "главного криминального авторитета" Татарстана.

Фото: Piter.tv