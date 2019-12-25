Полиция подозревает мужчину в преступной деятельности, которую он вел на протяжении пяти лет.

В Казани задержали "главного криминального авторитета" Татарстана. Об этом сообщили правоохранительные органы региона. По данным полиции, пойман 59-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус "положенца по Татарстану". То есть, фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики. пресс-служба МВД по Татарстану

В полиции уточнили, что статус криминального авторитета подозреваемый получил в 2015 году во время "сходки", в которой принимал участие еще один авторитет Роман Сычев по прозвищу Сыч Казанский. По данным МВД, с того момента фигурант расследования обязал всех лиц, имеющих более низкий статус, подчиняться его решениям, распоряжениям. Он установил своих "смотрящих" за районами и городами, а также в СИЗО города из числа осужденных лиц.

В Казани загорелся фасад ГУМа.

Фото: Piter.tv