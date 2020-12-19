РНБ завела аккаунт в TikTok

В социальной сети TikTok появился официальный аккаунт Российской национальной библиотеки (РНБ). Приветственное видео, опубликованное менее суток назад уже посмотрели почти 88 тысяч раз.
В ролике представитель пресс-службы рассказывает, чем может быть интересен их аккаунт, какие тайны они расскажут своим подписчикам. В новом ролике пользователям TikTok показали "маршрутку" в Петербурге XIX века. Гравюра была найдена в французской книге о России.
На аккаунт РНБ менее чем за сутки подписались почти 12 тысяч человек.
О ролях, меме про Наташу и английском: интервью с тиктокером Точно Алиса.
Видео: Tik Tok/ nationallibraryofrussia
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