РНБ завела аккаунт в TikTok

На аккаунт Российской национальной библиотеки менее чем за сутки подписались почти 12 тысяч человек.

В социальной сети TikTok появился официальный аккаунт Российской национальной библиотеки (РНБ). Приветственное видео, опубликованное менее суток назад уже посмотрели почти 88 тысяч раз.

В ролике представитель пресс-службы рассказывает, чем может быть интересен их аккаунт, какие тайны они расскажут своим подписчикам. В новом ролике пользователям TikTok показали "маршрутку" в Петербурге XIX века. Гравюра была найдена в французской книге о России.

На аккаунт РНБ менее чем за сутки подписались почти 12 тысяч человек.

О ролях, меме про Наташу и английском: интервью с тиктокером Точно Алиса.

Видео: Tik Tok/ nationallibraryofrussia