В РНБ запустят проект "Архивный лекторий"

Проект предоставляет редкую возможность ознакомиться с одной из крупнейших мировых коллекций рукописей, посвященных российской культуре XVIII-XXI веков.

Российская национальная библиотека (РНБ) запустила проект под названием "Архивный лекторий РНБ", основанный на уникальной коллекции рукописей, отражающих русскую культурную историю. Первая серия мероприятий пройдет в Новом здании библиотеки, и начнется с лекции, посвященной рукописям церковных деятелей, под заголовком "Кому и о чем писали русские святые: рукописи церковных деятелей в РНБ".

Организаторы отмечают, что лекция будет сосредоточена на изучении личных архивов выдающихся представителей Русской православной церкви, среди которых иерархи, священники и профессора духовных академий. Особое внимание уделено рукописям тех, кого канонизировали, включая Димитрия Ростовского, Филарета Московского и Иоанна Кронштадтского.

Проект предоставляет редкую возможность ознакомиться с одной из крупнейших мировых коллекций рукописей, посвященных российской культуре XVIII-XXI веков. В собрании представлены документы царей и императоров, видных исторических личностей, писателей, поэтов, музыкантов и художников. Эти материалы открывают доступ к творческой лаборатории великих умов, а письма и наброски художников демонстрируют мысли и замыслы прошлых эпох. Электронные копии документов будут демонстрироваться в процессе презентаций.

В ноябре гостей ожидает встреча с московским исследователем Игорем Прохоровым, который расскажет о музыкальной и театральной династии Лядовых. Также планируется лекция под названием "Игра престолов по-русски", которая погрузит слушателей в захватывающий исторический детектив, связанный с периодом "дворцовых переворотов".

Среди других ожидаемых лекций — "Пишу, пишу рукой небрежной: творческая лаборатория Михаила Лермонтова", "Как вернуть писателя из небытия?" и "Ломоносов и социальные сети: с кем и о чем переписывался великий ученый".

Посещение всех мероприятий архивного лектория бесплатное.

Ранее мы сообщили о том, что международная научная конференция "Вольтеровские чтения – 2024" состоится в РНБ.

Фото: Piter.TV