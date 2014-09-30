Международная научная конференция "Вольтеровские чтения – 2024" состоится в РНБ

В этом году мероприятие посвятят памяти Ларисы Альбины, учёного-библиотекаря и хранительницы библиотеки Вольтера.

Российская Национальная Библиотека (РНБ) организует международную научную конференцию "Вольтеровский форум – 2024", посвящённую 330-летию со дня рождения знаменитого французского мыслителя и писателя Вольтера (1694–1778). Конференция состоится в главном здании РНБ, где расположена библиотека Вольтера, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РНБ.

В этом году мероприятие посвятят памяти Ларисы Альбины, учёного-библиотекаря и хранительницы библиотеки Вольтера. Она работала в библиотеке более трёх десятилетий и участвовала в составлении каталога читательских пометок Вольтера. На конференции рассмотрят вопросы, касающиеся истории абсолютизма, политической мысли во Франции XVII-XVIII веков, а также роли России в европейских энциклопедиях XVIII столетия. Конференция пройдет в очной и онлайн-формах, а результаты обсуждений опубликуют в сборнике "Вольное чтение".

Библиотека Вольтера была куплена Екатериной II после кончины философа, а в 1779 году книги и рукописи были перевезены в Петербург и размещены в Эрмитаже. В 1861 году по распоряжению императора Александра II коллекция была передана в Императорскую публичную библиотеку, где она находится и по сей день. В коллекции содержится 6814 томов, и она считается одной из редких сохранившихся библиотек эпохи Просвещения.