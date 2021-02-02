О ролях, меме про Наташу и английском: интервью с тиктокером Точно Алиса

Мы поговорили с автором TikTok-аккаунта @tochnoalice, которую вы могли видеть в роликах про занудную учительницу, итальянскую маму и меме про Наташу.

Piter.TV продолжает знакомить вас с популярными TikTok блогерами. Нам удалось пообщаться с Алисой, известной под ником @tochnoalice. Она рассказала, как завела блог, о какой Наташе идет речь в видео и почему она решила выучить английский язык.

Алиса с детства мечтала стать актрисой, ходила на прослушивания, но не получала роли, друзья посоветовали ей завести свой блог. Она начала выкладывать видео в Instagram, а потом в TikTok. Сейчас у Алисы больше 1 миллиона подписчиков.

Выложила первое видео в TikTok осенью 2019 года, на самом деле, оно залетело, я сразу начала все подряд выкладывать, все залетали, для меня 100 тысяч просмотров было просто "вау", потому что в Instagram набирали 3 тысячи от силы. Алиса @tochnoalice, тиктокер

Для своих видео Алиса сама придумывает сценарий, идеи черпает из реальной жизни. Ее персонажи – обычные люди, которых с которыми мы общаемся кжадый день: соседи, учителя, кассиры и родители.

Я всегда хотела быть актрисой, любила актерство, понимала, что мне хочется разные образы показывать, какие-то проблемы в обществе через образы. Например, про учителей, которые абьюзят детей, про родителей негативные моменты, которые мы не замечаем. Алиса @tochnoalice, тиктокер

Подписчики Алисы восхищаются произношением английского в видео. Кроме того, в профиле можно увидеть видео на немецком, итальянском и французском языках. Алиса рассказала, почему она интересуется языками.

Я просто фанат английского, когда была маленькая, хотела поехать в Голливуд, с 13 лет в голове сидела мысль, что должен быть идеальный акцент, чтобы не играть роли, которые русским девушкам дают обычно. Потом я под давлением общества прогнулась, мне говорили, что это нереально, вообще актерство нереально. Пришлось изучать языки, я еще французским интересуюсь, немецким, и жить обычной жизнью. Алиса @tochnoalice, тиктокер

До эпидемии коронавируса Алиса работала гидом-переводчиком, а во время карантина решила вплотную заняться блогом. За это время у нее вышли сотни видео, в том числе ролик про Наташу, ставший уже мемом в TikTok.

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Фото и видео: Piter.TV