Петербургский пчеловод Андрей Добросотский снимает пасеку и набирает миллионы просмотров

На странице Андрея в TikTok уже более 400 тысяч подписчиков. Мы приехали к нему, чтобы узнать, как пчелы готовятся к зиме.

Петербургский пчеловод Андрей Добросотский снимает свою пасеку и набирает миллионы просмотров. За жизнью пчел на его странице в TikTok наблюдают 413 тысяч подписчиков. Сейчас Андрей с легкостью общается с пчелами, но так было не всегда.

Я вообще по образованию повар, это все начинало приедаться, нужно было куда-то идти. Я подумал, что хочется на землю. Я увлекался фотографией, у меня был большой багаж фототехники. Я все это продал, позвонил тетушке, сказал, что хочу пожить с ней, что-нибудь поделать. Думал, чем заняться, в интернете случайно нашел пчел, начал изучать и подумал, что это мое. Андрей Добросотский, блогер-пчеловод

Пасека пчеловода-тиктокера находится в деревне Муратово Ленинградской области. У Андрея около 30 ульев, к зиме количество пчел в них сокращается в несколько раз.

Сейчас в осенний период пчел становится меньше, летние пчелки умирают, зимовать будут только те, которые только что родились. Вот так у них идет цикл все время идет. Летом каждый день они рождаются, сейчас рождение приостанавливается, потому что цветов уже никаких нету. Что сейчас в улье есть, то и будет зимовать. Андрей Добросотский, блогер-пчеловод

Андрей философски подходит к пчеловодству, считает пчел большим единым организмом.

Это действительно интересно, это развивает понимание, как устроен мир. Мы более бережно начинаем относиться к природе, уважительно, не просто потребительски. Получается такой тандем: одно существо, ты ему помогаешь, а оно тебе отдачу дает. Андрей Добросотский, блогер-пчеловод

Видео Андрея помогают людям больше узнать о пчелах и перестать их бояться. В будущем пчеловод планирует написать книгу о пчелах и организовать экскурсии на пасеку для детей.

Фото и видео: Piter.TV