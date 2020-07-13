"Сколько радиан в развернутом угле": как 69-летний физик стал популярным тиктокером

Видео петербургского репетитора по физике и математике Николая Милованова "Сколько радиан в развернутом угле" посмотрели в TikTok более 2 миллионов раз. Николай освоил новую соцсеть в 69 лет и почти сразу же стал популярным. Его квартира превратилась в студию: он сам придумывает, снимает и монтирует видео.
Написал и выложил в TikTok вот эту песню про радианы, потом еще что-то, через несколько дней увидел, что там сотни тысяч просмотров, так и пошло. Я понял, что это работает.
Николай Милованов, репетитор по физике и математике, тиктокер
Вирусные видео Николая не только забавляют людей, но и помогают запомнить формулы.
Я помогаю ребятам почувствовать вкус к знаниям. Вот это самое главное. Неважно, будет ли он математикой заниматься, физикой или чем-то другим, важно, чтобы молодой человек или девушка почувствовали, что могут что-то новое узнавать, и это помогает делать жизнь дальше.
Николай Милованов, репетитор по физике и математике, тиктокер
В будущем Николай планирует запустить собственный курс по физике и математике. Так его подписчики смогут перейти от видео в TikTok к практическим знаниям.
Ранее мы рассказывали, как 67-летняя петербурженка снимает вайны и садится на шпагат.
Фото и видео: Piter.TV
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