"У меня стиль не бабкинский": 67-летняя петербурженка снимает вайны и садится на шпагат

Ольга раньше работала стоматологом, а сейчас вдохновляет сотни тысяч людей.

67-летняя петербурженка покоряет соцсети. Ольга работала стоматологом в Архангельской области, но после переезда в Петербург пять лет назад ее жизнь резко изменилась. Теперь она известна как Киприяновна, ее вайны смотрят в Instagram 244 тысячи подписчиков.

Все началось с предложения сына. Сын мне предложил, сказал: "Мам, давай попробуем, импортные бабушки есть, а ты такая у меня активная, давай попробуем". Я говорю: "С удовольствием". Так оно и началось, вроде бы не думали, что будет так все здорово и сильно так зайдет. Ольга Киприяновна, блогер

Киприяновна и до блога не сидела дома: учила английский, пробовала себя на подиуме, занималась спортом. Каждый день она выходит на пробежку, чтобы доказать, что удовольствие от жизни не зависит от возраста.

Я пришла в этом стиле, я себя не поменяла. Я в принципе не хочу перестраиваться. Может быть, я не надену эту чалму и очки-колеса, которые у меня в образе, не пойду просто так в жизни, а вообще у меня стиль не бабкинский. Когда я прихожу в магазин, мне начинают что-то предлагать, я говорю: "Нет, это не мое". Ольга Киприяновна, блогер

Раньше у Ольги была команда, теперь она учится сама придумывать сценарии и монтировать видео. Киприяновна планирует продолжать вдохновлять людей и проводить новые эксперименты.

Фото и видео: Piter.TV, kipriyanovna