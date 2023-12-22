Из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю тиктокершу Нину Сахарнову

Нина Сахарнова две недели назад получила перелом кости бедра.

В Петербурге из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю пациентку Нину Сахарнову – уроженку Петрограда и известную тиктокершу. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 11 апреля.

Позитивную, остроумную пожилую женщину, ленинградскую блокадницу благодаря роликам внучки в соцсетях знают уже далеко за пределами Санкт-Петербурга. Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Нина Сахарнова две недели назад получила перелом кости бедра. Ее прооперировал травматолог-ортопед отделения травматологии №2 Елизаветинской больницы Алексей Ешинов. Сейчас петербурженка чувствуют себя хорошо и самостоятельно передвигается.

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Видео, фото: комитет по здравоохранению Петербурга