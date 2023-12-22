В Ленобласти медики вытащили из желудка двухлетнего ребёнка более 100 магнитных шариков

Комздрав 47 региона напоминает о том, что оставлять детей рядом с мелкими предметами категорически нельзя.

За предыдущую неделю скорая в Ленинградской области выполнила 9356 вызовов, госпитализировав 2577 пациентов, из них – 353 ребенка. Команда Детской областной больницы спасла двухлетнего малыша, который проглотил сотню магнитов, сообщили в региональной администрации.

Малыш проглотил более сотни магнитных цветных шариков. Такое количество инородных тел в желудочно-кишечном тракте ленинградские медики ещё не видели. Ровно 100 магнитов извлекла заведующая эндоскопическим отделением с помощью эндоскопа, остальные пришлось удалять бригаде хирургов.

Комздрав 47 региона напоминает о том, что оставлять детей рядом с мелкими предметами категорически нельзя: даже пара магнитов могла привести к опасному перитониту.

Тем временем врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку. Малыш находится на ИВЛ.

Фото: администрация Ленобласти