Врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку

Она провалилась в дыхательные пути.

Врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, в дыхательные пути которого попало инородное тело. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Дома мальчик засунул в рот маленькую игрушку, и та провалилась в дыхательные пути. Родители пытались помочь ребёнку, но удалить инородное тело им не удалось. К моменту прибытия скорой помощи мальчик посинел из-за гипоксии. Врачи предприняли попытку вскрытия гортани. Затем с помощью шпателя медики смогли извлечь из трахеи посторонний предмет. Ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили в клинику Педиатрического университета.

Сейчас малыш находится на ИВЛ в тяжёлом состоянии. В ближайшее время ему выполнят ультразвуковое исследование головного мозга и МРТ, так как из-за длительной гипоксии возможно поражение центральной нервной системы.

Главный врач клиники университета Виталий Резник подчеркнул, что попадание инородного тела в дыхательные пути ребёнка это очень опасная ситуация, которая угрожает жизни пациента. Родителям не стоит оставлять детей без присмотра, напомнили медики.

На выходных в Педиатрическом университете провели операцию годовалому малышу, который уронил себе на ногу четырехкилограммовую гантель.

Фото: unsplash