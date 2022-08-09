Российские военные уничтожили под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

В Черкасской области проведена операция по ликвидации снарядов для РСЗО и гаубиц ВСУ.

Российские военные уничтожили под Уманью, в Черкасской области склад боеприпасов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS и гаубиц M777 западного производства. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что миссия выполнена высокоточным оружием большой дальности и морского базирования.

Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Воздушно-космические силы России также нанесли ракетный удар в Винницкой области. По данным Конашенкова, в районе поселка Вороновица поражен заглубленный командный пункт Воздушно-военных сил Украины. за последние сутки проведения специальной военной операции российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два пункта управления и склад боеприпасов противника, расположенных на территории ДНР. Также ликвидированы два склада в Херсонской и Николаевской областях.

В Минобороны РФ рассказали о разгроме украинского батальона.

Фото и видео: Минобороны России

