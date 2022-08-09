В Минобороны РФ рассказали о разгроме украинского батальона

Игорь Конашенков сообщил о том, что остатки батальона ВСУ покинули огневые позиции.

В российском министерстве по обороне рассказали о разгроме 14-го механизированного батальона бригады Вооруженных сил Украины. По данным официального представителя военного ведомства, противник потерял свыше 340 человек личного состава убитыми и ранеными. Соответствующее заявление генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от 8 августа. Оставшиеся бойцы самовольно покинули занимаемые позиции.

В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские военные поразили пять украинских пунктов управления.

Фото и видео: Минобороны России