Минобороны РФ: российские военные поразили пять украинских пунктов управления

За сутки были уничтожены живая сила и военная техника украинских войск в 117 районах.

Вооруженные силы России поразили пять украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили пункты оперативно-тактический группы ВСУ "Соледар" в районе Часов Яр (ДНР) и механизированной бригады в районе Белая Криница, а также живую силу и военную технику украинских войск в 117 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская".

Видео: Минобороны России