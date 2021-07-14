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Минобороны РФ: российские военные поразили пять украинских пунктов управления

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За сутки были уничтожены живая сила и военная техника украинских войск в 117 районах.

Вооруженные силы России поразили пять украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили пункты оперативно-тактический группы ВСУ "Соледар" в районе Часов Яр (ДНР) и механизированной бригады в районе Белая Криница, а также живую силу и военную технику украинских войск в 117 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, пункт управления
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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