Минобороны РФ: ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, 7 августа киевский режим совершил акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС. Конашенков отметил, что таким образом планировалось создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.
Обстрел АЭС устроили подразделения артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец. В результате была повреждена высоковольтная линия "Каховская". Также на территории Запорожской АЭС произошел скачок напряжения.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов.
Видео: Минобороны России
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