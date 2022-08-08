Минобороны РФ: ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"

Обстрел устроили подразделения артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 7 августа киевский режим совершил акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС. Конашенков отметил, что таким образом планировалось создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Обстрел АЭС устроили подразделения артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец. В результате была повреждена высоковольтная линия "Каховская". Также на территории Запорожской АЭС произошел скачок напряжения.

Ранее в Минобороны сообщили, что нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов.

Видео: Минобороны России