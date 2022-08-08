Минобороны РФ: нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов

Командиры нацформирования безуспешно пытаются восполнить потери попытками заставить вступить в него жителей Харькова.

Националистический батальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВКС России и ракетные войска нанесли точеные удары на Харьковском направлении по пунктам временной дислокации украинских националистов. В результате массовых потерь и дезертирства наемников нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность. Командиры нацформирования безуспешно пытаются восполнить потери попытками заставить вступить в него жителей Харькова.

"Кракен" – запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных.

Видео: Минобороны России