Минобороны РФ: Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных

Киев из-за потерь украинских войск досрочно направляет на передовую мобилизованных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Мобилизованные граждане Украины начали подготовку в учебном центре механизированной бригады ВСУ в городе Белая Церковь. Вместе с ними направляются из госпиталей раненные, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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