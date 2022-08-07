  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:15
156
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных

0 0

Они проходят подготовку в учебном центре механизированной бригады в городе Белая Церковь.

Киев из-за потерь украинских войск досрочно направляет на передовую мобилизованных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Мобилизованные граждане Украины начали подготовку в учебном центре механизированной бригады ВСУ в городе Белая Церковь. Вместе с ними направляются из госпиталей раненные, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии