Минобороны РФ: Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных

Они проходят подготовку в учебном центре механизированной бригады в городе Белая Церковь.

Киев из-за потерь украинских войск досрочно направляет на передовую мобилизованных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Мобилизованные граждане Украины начали подготовку в учебном центре механизированной бригады ВСУ в городе Белая Церковь. Вместе с ними направляются из госпиталей раненные, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России