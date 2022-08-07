Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка и города Донецк. Также российские ПВО перехватил один снаряд РСЗО в районе Каменки.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все