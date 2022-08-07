Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Беспилотники были обнаружены в районах семи населенных пунктов и города Донецк.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка и города Донецк. Также российские ПВО перехватил один снаряд РСЗО в районе Каменки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО.

Видео: Минобороны России