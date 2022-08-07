Минобороны РФ: российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО

Вооруженные силы России уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Арсенал был обнаружен в районе населенного пункта Вознесенк. Боеприпасы были поставлены украинским войскам странами НАТО.
Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.
Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 огнем артиллерии.
Видео: Минобороны России
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