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Минобороны РФ: российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО

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Арсенал был обнаружен в районе населенного пункта Вознесенск.

Вооруженные силы России уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Арсенал был обнаружен в районе населенного пункта Вознесенк. Боеприпасы были поставлены украинским войскам странами НАТО.

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 огнем артиллерии.

Видео: Минобороны России

Теги: арсенал, боеприпасы, вознесенск, игорь конашенков, минобороны россии, нато
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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