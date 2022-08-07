Минобороны РФ: российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО

Арсенал был обнаружен в районе населенного пункта Вознесенск.

Вооруженные силы России уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Арсенал был обнаружен в районе населенного пункта Вознесенк. Боеприпасы были поставлены украинским войскам странами НАТО.

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 огнем артиллерии.

Видео: Минобороны России