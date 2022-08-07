В Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 огнем артиллерии

Также российские военные поразили боеприпасы для гаубицы.

В Сети появилось видео уничтожение союзными силами России и народных республик Донбасса американской гаубицы М777 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана съемка с беспилотника, обнаружившего цель. Гаубица американского производства принадлежала украинским войскам. Ее уничтожили артиллеристы огневым ударом буксируемой пушки "Гиацинт-Б". Также российские военные поразили боеприпасы для M777.

Ранее Минобороны показало захваченное на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

Видео: Telegram / Гиацинт