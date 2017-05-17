Минобороны показало захваченное на Украине британское, американское, польское и шведское оружие

Минобороны показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Польши и Швеции.
На опубликованных кадрах представлено вооружение, захваченное в ходе спецоперации на Изюмском направлении. В их число вошли ручные противотанковые гранатометы, ракетные комплексы Javelin и "Карл Густав", а также станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов.
Видео: Минобороны России
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