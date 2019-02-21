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В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов

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Игорь Конашенков рассказал об ударе по объектам ВСУ в Авдеевке, Лозовом, Долговом.

Воздушно-космические силы России уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 августа рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что силы ВС РФ нанесли удары по объектам противника высокоточными ракетами. Поражены боевые позиции 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ. Речь идет о районах Андреевка, Лозовое и Долговое. Кроме погибших у Вооруженных сил Украины имеются также порядка 150 пострадавших.

МО РФ: военные 59-й и 61-й бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ дезертируют.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, националисты, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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