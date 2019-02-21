В Херсонской области ВКС уничтожили более 70 украинских националистов

Игорь Конашенков рассказал об ударе по объектам ВСУ в Авдеевке, Лозовом, Долговом.

Воздушно-космические силы России уничтожили в Херсонской области около 70 украинских националистов. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 августа рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что силы ВС РФ нанесли удары по объектам противника высокоточными ракетами. Поражены боевые позиции 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ. Речь идет о районах Андреевка, Лозовое и Долговое. Кроме погибших у Вооруженных сил Украины имеются также порядка 150 пострадавших.

МО РФ: военные 59-й и 61-й бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ дезертируют.

Фото и видео: Минобороны России